Kunstiministeerium. Indrek Grigor

Kunstiministeerium käis küsitlemas kuraator Tamara Luuki, kes tutvustab näitust “Laine parketil”. Egiidi all - kes vana asja meelde tuletab sel silm peast välja - loen ette mõned katkendid Rudolf Parise ja Endel Kõksi mõttevahetusest, kunstikriitika olukorra ja ülesande kohta. Ning, et mitte ainult minevikus surkida, tõstatab ministeerium

küsimuse, miks Mihkel Ilus, selle asemel, et kirjutada artikkel vanameistri kiituseks, oli sunnitud kirjutama artikli enese õiguseks.