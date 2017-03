Kunstiministeerium

Eesti rannikule jõudis mõnevõrra ootamatult Ida-Euroopa laine. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tallinna Kunstihoone galeriis avati sel puhul näitus “Uue ida lapsed”.

Ida-Euroopast ja näitusest räägivad Kunstiministeeriumis dekolonialist Tanel Rander ning maalikunstnik Mart Vainre.

Metakreatiivi luubi all on Vainre, kui Maalikunstnike Liidu juhatuse liikme memo “Kuidas miite teha maalinäitust”.

Ajaloo rubriigis kõlab katkend Kaire Nurga artiklist “Mäss mälu vastu kaasaegses eesti kunstis”, mis on kohustuslik tekst Eesti postmodernismi lugemikku, kui keegi taolise kunagi koostama peaks.