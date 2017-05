Saate avab intervjuu Maarin Mürgiga, kes on seekord Gilda Williamsi raamatu "Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist" Eesti keelset tõlke teadusliku toimetaja rollis.

Mälu loeb rubriik on pühendatud Eesti kunstiajaloo ent ka kunstikriitika suurkujule Villem Raamile.

Metakreatiiv rõõmustab Hanno Soansi hiljuti Sirbis ilmunud teadusliku essee üle, ent küsib siiski, miks see ilmus?

Saatejuhi rollis Indrek Grigor.