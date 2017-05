Kunstiministeerium. Zolotko, Linnap, Mürk

Kunstiministeeriumi avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli äsja galeriis Noorus lõppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent.

Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi pärandis, ja taasesitab mõned lõigud Linnapi poolt 1997 aastal kokkupandud telesaatest Kunstiruum, mille Linnap toona kunstikriitikutele pühendas.

Metakreatiivis on vaatluse all mõned mittemillegi ütlemise viisid. Näidismaterjaliks on sealjuures Maarin Mürgi vastne artikkel “(pealkirja pole)” ja Indgrid Ruudi koostatud Denes Farkase näituse “How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques” pressitekst.

Saatejuht on Indrek Grigor.