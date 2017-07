Kuulamiskool. Tiiu Levald, 1

Laulja ja vokaalpedagoog Tiiu Levald kutsub rännakule vokaalmaailma 19.sajandi lõpust tänasesse päeva lähtuvalt oma subjektiivsest kiindumusest lauljatesse-legendidesse läbi aegade.

Põhikreedo on hääl, mille suurim väärtus on tämber ja selle ilu - seega bel canto, mille mõiste on püsinud muutumatuna 130 aasta jooksul.

Esimene saade on suurimatest hurmuritest vokaalmaailmas - tenoritest!

Kuulame lugusid ja naudime hääli: Enrico Caruso, Aureliano Pertile, Beniamino Gigli, Leonid Sobinov, Jussi Björling, Placido Domingo, Jonas Kaufmann, Janis Zabers, Hendrik Krumm.



Saade oli esmakordselt eetris 5. märtsil 2017.



Sarja toimetab Kersti Inno.