Kuulamiskool*

Hulluks estofiiliks nimetatud Monaco päritolu pianist Nicolas Horvath keeldub kõndimast teiste jalajälgedes. Meeletutele ideedele avatud muusik on maailma viinud Jaan Räätsa klaveripalad, mida ta mängib nii Carnegie Hallis kui Pariisi Filharmoonias. Peatselt on ilmumas sooloalbum Karl August Hermanni klaveripaladega, mille olemasolust eesti muusikateadlased kuulnudki pole. Küllap on ta ka ainuke Pariisis tegutsev pianist, kes on õppinud eesti keelt ja kirjandust.

"Kalevipoeg on mul siiani siiski läbi lugemata," tunnistab Nicolas Horvath mõningase piinlikkustundega. Eesti kelle grammatikat nimetab ta kohutavaks, küll aitas see tal paremini mõista Räätsa muusika struktuuri ja rütme. Eesti muusika avastas ta, kuuldes juhuslikult ühes plaadipoes Arvo Pärdi plaati. Neeme Järvi oli ta lemmikdirigent lapsest saadik - teadmata, et tegemist on eesti dirigendiga. Aprillikuus esines nüüdseks korduvalt Eestit külastanud pianist Eesti Muusika Päevadel austuskontserdiga Jaan Räätsale, mille tarvis tellis ta pühendusteosed Räätsa õpilastelt. Samuti mängis ta kontserdil obskuurset Raimo Kangro klaverisonaati, mida varem on esitatud vaid seitsmekümnendatel. Aprillis ilmus pianistil ka Naxose album Jaan Räätsa klaverisonaatidega. Aga Horvath sugugi vaid eesti muusikasse kiindunud. "Igal pool, kus ma käin, püüan leida unustusse vajunud muusikateoseid," kinnitab Horvath, kes on tuntud külaline nii Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis kui Eesti Muusika Infokeskuses. Tundm

atuid heliloojaid salvestada võimaldab pianistil Philip Glassi kogutud klaveriteoste albumisarja edu. Teotahteline ja uuele aldis muusik esitab sageli ka omas ajas veidrikuks peetud ekstsentriku Eric Satie klaverimuusikat. Korduvalt on ta mänginud Satie ööpäeva kestvat teost "Vexations". Hulljulgele pianistile meeldib katsetada piire. Ka Glassi muusikast andis ta Pariisi Filharmoonias pausideta üle 12 tunni väldanud kontserdi. Saate sündimiseks tehtud intervjuu Klassikaraadiole kestis kaheksa tundi järjest - ja oleks kestnud kauemgi, kui pianist ei oleks pidanud jõudma Pariisi lennukile, et anda kontsert ja seejärel koos teiste palveränduritega Santiagosse marssida.



