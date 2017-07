Kuulamiskool. Tiiu Levald, 3 *

Laulja ja vokaalpedagoog Tiiu Levald kutsub rännakule vokaalmaailma 19.sajandi lõpust tänasesse päeva lähtuvalt oma subjektiivsest kiindumusest lauljatesse-legendidesse läbi aegade.

Põhikreedo on hääl, mille suurim väärtus on tämber ja selle ilu - seega bel canto, mille mõiste on püsinud muutumatuna 130 aasta jooksul.

Kolmas saade on põhjatute võimaluste häältest - baritonidest ja bassidest: Mattia Battistini, Fjodor Šaljapin, Boris Christoff, Tito Gobbi, Louis Quilico, Bryn Terfel, Dmitri Hvorostovski, Aleksander Arder, Tiit Kuusik ja Georg Ots.



Saade oli esmakordselt eetris 19.märtsil 2017.



Sarja toimetab Kersti Inno.