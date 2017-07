Kuulamiskool. Tiiu Levald, 2 *

Laulja ja vokaalpedagoog Tiiu Levald kutsub rännakule vokaalmaailma 19.sajandi lõpust tänasesse päeva lähtuvalt oma subjektiivsest kiindumusest lauljatesse-legendidesse läbi aegade.

Põhikreedo on hääl, mille suurim väärtus on tämber ja selle ilu - seega bel canto, mille mõiste on püsinud muutumatuna 130 aasta jooksul.

Teine saade on lauljannadest, kes võivad endale lubada kõike kolme oktaavi ulatuses - mezzod!

Hääled minevikust ja nüüdisajast: Marian Anderson, Kathleen Ferrier, Shirley Verrett, Marilyn Horne, Jelena Obraztsova, Cecilia Bartoli.



Saade oli esmakordselt eetris 12. märtsil 2017.



Sarja toimetab Kersti Inno.