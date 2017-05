Jutujärg. Gerd von Bassewitz "Peetrikese reis Kuule", 6

Gerd von Bassewitz "Peetrikese reis Kuule", 6

See on lugu maipõrnikast, kes peab Kuu pealt tagasi saama oma kuuenda jala.

Härra Maisumin koos heade laste Peetrikese ja Liisikesega seiklevadki Kuu peal. Neil on aega vaid hommikuni.