Jutujärg. Victor Canning "Poiss jaamast", 1

Victor Canning "Poiss jaamast", 1

Loo peategelane on 12-aastane Peter. Poisil on eriline anne: jätta sõnasõnalt meelde talle etteloetud tekste, ka sisust aru saamata. Poisi isa teenib selle pealt. Olukord muutub aga keeruliseks, kui Peter täidab Briti välisministeeriumi ülesande. Sellest hetkest, kui tema mälus on talletunud riigisaladus, on poisi elu ohus.

Katkendeid romaanist loeb Tõnu Oja.

Tõlkinud Marika Mikli.

Helisalvestatud 1995. aastal.