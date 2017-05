Jutujärg. Peetrikese reis Kuule, 10

Laste ja noorte kultuuriaastal:

Gerd von Bassewitzi lastejutt "Peetrikese reis Kuule".

Loeb Elmo Nüganen.

Helisalvestatud 1992.

See on lugu maipõrnikast, kes peab Kuu pealt tagasi saama oma kuuenda jala.

Härra Maisumin koos heade laste Peetrikese ja Liisikesega seiklevadki Kuu peal. Neil on aega vaid hommikuni.