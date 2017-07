Eesti Rahvusringhäälingu segakoor ja dirigent Hirvo Surva (Foto: Ülo Josing/ERR)

Luukamber. Mida pakkus koorifestival Tallinn 2017? *

Ülevaade rahvusvahelisest koorifestivalist Tallinn 2017. Mida koorimuusikaspetsialistid panid tähele aprilli lõpus toimunud kooride mõõduvõtmisel? Teeme kuulmiskogemuspõhise kokkuvõtte. Stuudios on XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, Tallinna Linnateatri muusikaala juhataja Riina Roose ja koorijuht Urve Uusberg.



Aastast 1972 toimuv koorifestival on Eesti ainus rahvusvaheline mõõduvõtmine, 15ndat korda toimunud kooride peole oli kokku sõitnud lauljaid seitsmest riigist.

Laval käis 31 koori ja peavõidu nimel laulis rohkem kui 1200 lauljat. Žürii oli rahvusvaheline: Basilio Astulez Duque (Baskimaa/Hispaania), Georg Grün (Saksamaa), Heli Jürgenson (Eesti, žürii esimees), Ko Matsushita (Jaapan) ja Tone Bianca Sparre-Dahl (Norra).



Konkursi peavõit läks Lätti, segakoor Maska on tegutsenud pea paarkümmend aastat. Nende karikavõitude hulgas on Eesti kooridele seni kättesaamatuks osutunud Harald Anderseni kammerkooride konkursi peavõit Soomes (2012). Maska pälvis esikoha ka kaasaegse muusika kategoorias ja teise koha segakooride ja rahvamuusika kategoorias. Koori ees seisab karismaatiline noor koorijuht Janis Ozols (s 1980), kes on Läti laulupeokultuuri üks kujundajaid ning Riia ja Jurmala kooride peadirigent XXV Läti laulupeol (2018).



Kodumaised koorid olid tublid. Tütarlastekoor Ellerhein (dirigent Ingrid Kõrvits) võitis naiskooride ja folkmuusika kategooria, noortekooride kategooria esikoha sai Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor (dirigent Ingrid Kõrvits). Kammerkooride kategooria võitis Tartu Ülikooli Kammerkoor (dirigent Triin Koch).



Mida musitseerimisel oluliseks peeti, konkursikavade juures tähele pandi, kes olid lemmikud ja millised ettepanekud tekkisid edaspidiseid konkursse silmas pidades?



Saade oli esmakordselt eetris 4. mail 2017.



Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.