Luukamber: tulevikku vaatavate naiste eri

“Luukambri” vestluslauas kohtusid Eesti Kooriühingu aastapäevagalal väljakuulutatud aastapreemiate laureaatidest kolm: Aasta Koor 2016 tiitli pälvinud Tartu Ülikooli Kammerkoori peadirigent Triin Koch, Aasta Muusikaõpetaja-Koorijuht Vilve Maide ja Aasta Dirigent Ingrid Kõrvits.



Räägime igapäevasest tööst kooridega, sponsorite leidmise ja rahastamise võimalustest ning koorilaulmishobiga kaasnevatest kulutustest.

Vaatamata sellele, et kõik kolm kinnitavad uue tegutsemisjõulise heliloojate põlvkonna pealekasvu, nähakse kooriliikumises üldisemalt siiski murelikke trende.

Suurim valupunkt on koorijuhtide madalast palgast tekkinud möödapääsmatu puudujääk noortest koorijuhtidest maal.

Madala palga maksmise tulemus on see, et aastaid pole noori koorijuhte maale tööle asunud ja kui, siis nad kooridega pigem ei tegele.

Suurematest tõmbekeskustest kaugemale ei ulatu ei noorema põlvkonna spetsialistid ega rahavoog.

“Praegu on meil veel töötamas tugev vanem põlvkond, kuid nende järel on tühi maa. Noori maale ei tule,” muretseb Vilve Maide.

Ka Triin Koch kinnitab, et kvaliteetseid koorijuhte aina enam napib ning aastatepikkune vähene huvi selle eriala vastu on tema sõnul loonud dirigentide põua.

Ingrid Kõrvitsa sõnul on Tallinnas küll dirigente, kuid siin ei jätku igale poole pigem lauljaid – tihti laulavad inimesed mitmes kollektiivis, kooride tööplaanides on aga kattuvusi ja nii satub ebastabiilsuse alla mitmete kollektiivide töö.

“Luukamber” neljapäeval, 9. veebruaril kell 21

Kordub laupäeval 11. veebruaril kell 10.

Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.

