Eesti Rahvusringhäälingu segakoor ja dirigent Hirvo Surva (Foto: Ülo Josing/ERR)

Luukamber. Mis on Eesti koorimuusika tulevik?*

Luukamber pühendub Eesti koorimuusikakultuuri peegeldamisele – millist muusikat laulavad koorid, mis on uued trendid, milliseid heliplaate üllitatakse ja milliseks prognoosime eelseisva suve noortepidu. Eelmisel hooajal telliti rekordarv uusi heliteoseid kodumaistelt heliloojatelt, koorikontserdid on arenenud sootuks värvikirjumasse vormi kui pelgalt lavalt laulmine. Kas aga kõik on kuld, mis hiilgab? Luukamber kuulab üle Eesti Kooriühingi ja tema alaliidud. Tahame teada - kuhu on teel kodumaine koorimuusika.



Klassikaraadio stuudios kohtusid Eesti Kooriühingu esimees Raul Talmar ja vastutav sekretär Kaie Tanner, Eesti Naislaulu Seltsi esimees Margit Võsa, Eesti Meestelaulu Seltsi ja Eesti Koorijuhtide Liidu esimees Hirvo Surva, Eesti Kammerkooride Liidu esimees Kristel Üksvärav ja Eesti Segakooride Liidu esimees Veronika Portsmuth.



Luukamber uuris, millises seisus on koorimuusikahoobade liigutajad ja sai teada, et meeskooride arv on endiselt miinustrendis, aga naiskooriliikumises puhuvad värskete kollektiivide näol rõõmsamad tuuled; et kodumaised segakoorid on väga jõulised ja kammerkoorid stabiilselt kvaliteedikesksed.

Rääkisime uuest muusikast, mis kõikide stuudiosolijate sõnul on väga kooriteadlikult kirjutatud.

Rohke uudismuusika üle peaksid rõõmustama eelkõige koorid ise kasutades koorimuusika-standardite kõrval oma kontserdiprogrammides ka uuemat repertuaari.



Kooriliikumise valupunkte masseerides tuli Luukambril tunnistada, et lisaks vokaalpedagoogile on kooridel suur janu solfedžoõpetajate järele ent tänu kaasaegsetele nutivahenditele on seda mõneti võimalik leevendada.



Liitude ja seltside suurim ülesanne praeguse kiivakiskuva aja kiuste on kooride juurde tagasi meelitada lauljad, kes kunagi on kooris laulnud.

Endiselt on väga suur murekoht koorijuhtide vähene töötasu ja sellest johtuvalt noorema põlvkonna dirigentide eemalehoidmine sellest tööst.

Lisaks räägime haridusreformidega kaasnenud muusikatundide arvu vähendamise otsesest (negatiivsest) mõjust koorimuusikakultuuri jätkusuutlikkusele.



Saatest ei puudu siiski ka positiivne noot – nimelt on kõik stuudiokülalised veendunud, et laulupidu peetakse ka 100 aasta pärast.



Saate toimetab Marge-Ly Rookäär.



Saade oli esmakordselt eetris 24. novembril 2016.