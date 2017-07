Eesti Rahvusringhäälingu segakoor ja dirigent Hirvo Surva (Foto: Ülo Josing/ERR)

Luukamber. Kuidas moodustada koorikonkursi kava? *

Koorikonkursi eduka soorituse alusvalem on targalt ja väga hästi läbimõeldud koori esinemiskava. Nippe jagavad Endrik Üksvärav, Külli Kiivet ja Silvia Mellik. Kooride võistulaulmisi korraldatakse Eestis üsna sageli, järjepidevalt korraldatakse meil nii vabariiklikke kui rahvusvahelisi mõõduvõtmisi. Samal ajal käivad Eesti koorid praktiliselt terve kontserdihooaja jooksul ka väljaspool kodumaad koorikonkurssidel, kust tuuakse koju nii kuld- kui hõbediplome.

Koorikonkursi eduka soorituse üks alusvalemeid on targalt ja väga hästi läbimõeldud koori esinemiskava. Sageli on konkursi reglemendis piiritletud kooride esinemise aeg või muusika ajastu repertuaar, üldjuhul on konkurssidel ka kohustuslik teos. Mida ja kas saab konkursikavva lisada sellist, mis koori vokaalset võimekust ja musikaalsust võimalikult hästi illustreeriks? Kui sageli saab konkursil esitada Eesti muusikat, mismoodi häälestada lauljate ajastust ja minimaliseerida tööpingest tekkivat stressi? Mis on hea konkursikava kolm olulist tunnust?



Stuudios on koorijuht ja pedagoog Silvia Mellik, kes on aastakümneid tegelenud iseteguvuskooridega ning praegu juhatab naiskoori “Vanaemad”.

Melliku juhatatud koore on konkurssidel alati saatnud edu. Silvia Mellik laulis Tallinna Kammerkoori ajaloolises koosseisus, kui Kuno Arengu käe all toodi 1971. aastal Arezzos toimunud maailmakuulsalt koorikonkursilt esimese Nõukogude Liidu kammerkoorina koju kaks esikohta.

Noorema põlvkonna dirigentidest on oma kogemusi jagamas laulja ja koorijuht Endrik Üksvärav, kelle eestvedamisel loodi 2010nda aasta sügisel kammerkoor Collegium Musicale. Viimane on silma paistnud kui üks enim välismaal toimuvatel koorikonkurssidel osaleja.

Samuti on stuudios koorijuht Külli Kiivet, kelle käe all on kammerkoor “Head Ööd, Vend” kui ka üle-eestiline neidudekoor “Leelo” korjanud uhkeid auhindu mainekatel võistulaulmistel.



Saade oli esmakordselt eetris 20. aprillil 2017.



Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.