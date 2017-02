Luukamber. Hääleseade, kooride visiitkaart

Luukamber keskendub kooride vokaalsele visiitkaardile " räägime kooride hääleseadest. Stuudios on eksperdid " lauljad, laulupedagoogid ja mitmete kooride juures hääleseadjana tegutsevad Leelo Talvik, Kaia Urb ja Kalev Keeroja. Eesti koorimuusika on võrreldes poole sajandi taguse ajaga oma vokaalesteetiliste tõekspidamiste poolest täielikult muutunud, nii hääle tekitamise kultuur kui kauni vokaali omadused on selle aja jooksul kõvasti ümber kasvanud. Tänane koorimuusika on oma (laulupeo)repertuaari ja ambitsioonikate koorijuhtide tõttu seisus, kus kooride juurde on vaja hääleseadjate ja vokaalpedagoogide abi. Meil on näpuotsatäis koore, kelle dirigendid on ka head vokalistid ja selline tegutsemisvorm on vaid suurepärane (erand). Siiski on üldine koorijuhtide vokaalne ettevalmistus enamjaolt kas vähene või ununenud; koorijuhid jäävad nüüdismuusika interpreteerimisel hätta ja vajavad stuudiokülaliste sõnul suuremas mahus vokalisti abi. Hääleseadja �