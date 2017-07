Eesti Rahvusringhäälingu segakoor ja dirigent Hirvo Surva (Foto: Ülo Josing/ERR)

Luukamber. Noorte laulupidude ajaloost

Täna toimub noorte laulupidu "Mina jään". Luukamber uurib - mis asjaoludel ja millal tekkisid üldlaulupidude vahele koolinoorte laulu- ja tantsupeod, kes on olnud pidude eestvedajad ja milliseid laule on aastate jooksul lauludud.

Noortepidude ajalugu pole olnud pelgalt sile ja ühtlane, peo toimumine on mitmel korral kas ühiskondlike probleemide, repertuaariküsimuse või rahanappuse tõttu olnud suure küsimärgi all. Täna, XII noorte laulupeol kõlab laulupeol Peep Sarapiku Juhan Liivi tekstile loodud "Ta lendab mesipuu poole”, mille salvestuse saadavad ESTCube ja TTÜ Mektory oma satelliitidega kosmosesse.



Mis aastal kõlas aga noorte laulupeol metsavendade laul, millest oleks võinud välja kasvada suur rahvarahutus? Millal kõlas laulukaare all esimest korda Rene Eespere "Ärkamise aeg"? Millal olid dirigendipuldis Roman Toi, Olari Elts või Ants Üleoja? Luukamber vastab.



Kuulame helisalvestisi Eesti Raadio arhiivist.



Saate toimetab Marge-Ly Rookäär.