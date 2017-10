Eesti Rahvusringhäälingu segakoor ja dirigent Hirvo Surva (Foto: Ülo Josing/ERR)

Luukamber

Sõna luukamber teab iga koorilaulja, kes on pidanud kooriproovis üksinda kõigi kuuldes oma partii ette laulma, et dirigent saaks kontrollida, kas ja kus on kitsaskohad. Kodumaises koorielus nimetataksegi sellist pingelist ja kohati pisaraterohketki ettelaulmist luukambriks.



Sari "Luukamber" räägib eesti koorimuusikakultuurist, toimetaja on Marge-Ly Rookäär.