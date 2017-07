“Meloodika” rändab Straussi imelistel meloodiatel

Saates kõlab:

* Nicolai Gedda – Barinkay kupleed operetist “Mustlasparun” (J. Strauss)

* Grace Bumbry, Nicolai Gedda – Saffi ja Barinkay duett operetist “Mustlasparun” (J. Strauss)

* Hermann Prey – Homonay laul kooriga operetist “Mustlasparun” (J. Strauss)

* Renate Holm – Adele kupleed operetist „Nahkhiir“ (J. Strauss)

* Rudolf Schock, Wilma Lipp – Rosalinde ja Eisensteini duett operetist “Nahkhiir” (J. Strauss)

* Rudolf Schock – Gondlilaul operetist “Öö Veneetsias” (J. Strauss)

* Renate Holm, Anneliese Rothenberger, Gabriele Fuchs, Nicolai Gedda, Klaus Hirte – Teise vaatuse finaal operetist “Viini veri” (J. Strauss)

Kölni ooperi koor ja Philharmonia Hungarica Willi Boskovsky juhatusel

* Ingeborg Hallstein – Laul operetist “Tantsijanna Fanny Elssler” (J. Strauss)

* Karl-Friedrich Hölzke – Symoni kupleed operetist “Kerjusüliõpilane” (C. Millöcker)

* Thomas Hampson – “Dunkelrote Rosen” operetist “Gasparone” (C. Millöcker)

* Rita Streich, Helmut Krebs – Benozzo ja Sora duett operetist “Gasparone” (C. Millöcker)

* Rita Streich – Tarantella operetist „Gasparone“ (C. Millöcker)

* Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe – “Es lockt die Nacht” operetist “Dubarry” (C. Millöcker)

* Erika Köth, Rudolf Schock – Aadama ja Kuurvürstinna duett “Rosen in Tirol” operetist “Linnukaupleja” (C. Zeller)

* Peter Minich – Aadama laul operetist „Linnukaupleja“ (C. Zeller)

* Lucia Popp, Peter Minich, Ernst Schütz – Tertsett operetist “Linnukaupleja” (C. Zeller)

* Elisabeth Steiner, Renate Holm, Rudolf Schock, Wilma Lipp, Ina Dressel, Claudio Nicolai, Walter Berry – Teise vaatuse finaal operetist “Nahkhiir” (J. Strauss)

Viini sümfoonikud; dirigent Robert Stolz

“Meloodika” võtab koos raadiokuulajaga ette rännakuid opereti, muusikali ja filmimuusika maailma.

Otsime muusikaajaloost üles need tuntud ja tänaseks ehk juba veidi ununenudki meloodiad ja nende esitajad läbi aegade nii meil Eestis kui ka mujal maailmas.

Kindlasti toob saade äratundmisrõõmu kõigile.

