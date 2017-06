Meloodika kuulab saksa filmimuusika klassikat

“Meloodika” saatejuht on Jaak Jõekallas.

Saates kõlab:

* Marika Rökk – “In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine” filmist “Die Frau meiner Träume” (Franz Grothe)

* Rudi Schuricke, Marika Rökk – “Ich warte auf dich” filmist “Die Frau meiner Träume” (Franz Grothe)

* Lilian Harvey, Willy Fritsch – “Ich tanze mit dir in den Himmel hinein” filmist “Sieben Ohrfeigen” (Friedrich Schröder)

* Pola Negri – “Wenn die Sonne hinter den Dachem versinkt” filmist “Weisse Sklaven” (Peter Kreuder)

* Joseph Schmidt – “Heut ist der schönste Tag in meinem Leben” samanimelisest filmist (Hans May)

* Hilde Hildebrand – “Liebe ist ein Geheimnis” filmist “Die englische Heirat” (Franz Doelle)

* Marta Eggert – “Wunderschön ist es verliebt zu sein” filmist “Das Hofkonzert” (Edmund Nick)

* Jan Kiepura – “Ich Liebe Dich” filmist „Zauber der Boheme” (Robert Stolz)

* Marta Eggerth, Jan Kiepura – “Ich Liebe Dich” filmist “Zauber der Boheme” (Robert Stolz)

* Erna Sack – “Ein Blumenstraus aus Nizza” samanimelisest filmist (Denés von Buday)

* Renate Müller – “An einem Tag im Frühling” filmist “Viktor und Viktoria” (Franz Doelle)

* Heinz Rühmann – “Ich brech die Herzen der stolzesten Frau’n” filmist “Fünf Millionen suchen einen Erben” (Lothar Brühne)

* Zarah Leander – “Eine Frau wird erst schön durch die Liebe” filmist “Heimat” (Theo Mackeben)

* Eric Helgar – “Du bist zu schön, um treu zu sein” filmist “Opernball” (Peter Kreuder)

* Lizzi Waldmüller – “Bel Ami” samanimelisest filmist (Theo Mackeben)

* Willi Forst – “Ich bin heute ja so verliebt” filmist “Operette” (Michael Jary)

* Rosita Serrano – “Bei dir war es immer so schön” komöödiast “Anita und der Teufel” (Theo Mackeben)

* Kirsten Heiberg – “Ich bin heut` frei meine Herren” filmist “Liebespremiere” (Franz Grothe)

* Wilhelm Strienz – “Heimat, deine Sterne” filmist “Quax der Bruchpilot” (Werner Bochmann)

* Erna Berger – Laul filmist “Die schwedische Nachtigall” (Franz Grothe)

* Ilse Werner – “Ja das ist meine Melodie” filmist “Wir machen Musik” (Peter Igelhoff)

* Alda Noni – “Kauf` dir einen bunten Luftballon” ja “Wie schön wär’ heut’ für mich die Welt” filmist “Der weisse Traum” (Anton Profes)

* Johannes Heesters, Lizzi Waldmüller – “Auf all meinen wegen” filmist “Es lebe die Liebe!” (Peter Kreuder)

“Meloodika” võtab koos raadiokuulajaga ette rännakuid opereti, muusikali ja filmimuusika maailma. Aga võib juhtuda, et veidi laiemalt ja kaugemalegi...

Otsime muusikaajaloost üles need tuntud ja tänaseks ehk juba veidi ununenudki meloodiad ja nende esitajad läbi aegade nii meil Eestis kui ka mujal maailmas.

Kindlasti saab meeldivat äratundmisrõõmu kõigile.

“Meloodika” on eetris pühapäeviti kell 13, kordusena neljapäeviti kell 19.

