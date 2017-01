Miraaž. Ansambel Le Banquet Céleste esitas Bachi kantaate festivalil Actus Humanus Poolas

Kava:



Johann Sebastian Bach (1685-1750)



* Schau, lieber Gott, wie meine Feind, BWV 153

Schau, lieber Gott, wie meine Feind

Mein liebster Gott, ach laß dichs doch erbarmen

Fürchte dich nicht

Du sprichst zwar, lieber Gott

Und ob gleich alle Teufel

Stürmt nur, stürmt, ihr Trübsalswetter

Getrost! Mein Herz

Drum will ich, weil ich lebe noch



* Ich steh mit einem Fuß im Grabe, BWV 156

Sinfonia

Ich steh mit einem Fuß im Grabe

Mein' Angst und Not

Herr, was du willst, soll mir gefallen

Und willst du, dass ich nicht soll kranken

Herr, wie du will't, so schick's mit mir



* Sehet! Wir gehn hinauf gen Jerusalem, BWV 159

Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem

Ich folge dir nach – Ich will hier bei dir stehen

Nun will ich mich, mein Jesu

Es ist vollbracht

Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude



Poola Raadio salvestis Gdanski Artuse õukonna saalist festivalilt Actus Humanus 9. detsembril 2015.



Stuudios on Liina Vainumetsa.