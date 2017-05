Miraaž. Schwetzingen Hofmusik-Academie mängib Stamitzi ja Holzbaueri muusikat

Kontserdil on kaks dirigenti: üks dirigentidest Midori Seiler on Jaapani-Saksa juurtega viiuldaja, kes tegeleb peamiselt baroki- ja klassitsismiajastu muusikaga ajaloolistel pillidel.



Hollandi tšellist, vioolamängija ja dirigent Jaap ter Linden on samuti pühendunud baroki ja klassitsismiajastu muusika esitamisele ajaloolistel pillidel. Ta alustas barokkorkestritega ning aastal 2000 asutas Amsterdami orkestri Mozart Akademie, mida juhatades on ta salvestanud kõik Mozarti sümfooniad.



Saksa Raadio salvestas kontserdi Schwetzingeni Rokokoo teatris 29. mail 2016.



