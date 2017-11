Miraaž. Jordi Savall - Muusikaline rännak Ibn Battuta jälgedes

Katalaani vioolamängija, dirigent ja muusikaarheoloog Jordi Savall kaevub väsimatult muusikaloo vääriskivide kihistustesse ja unistab endiselt. Tema unistus on maailmast, kus erinevad kultuurid ja religioonid elavad rahumeelselt koos. Savall usub, et selle visiooni saab teoks teha pigem muusikas kui intellektuaalses diskursis.



Araabia kirjanik ja maadeavastaja Ibn Battuta rändas 29 aasta jooksul 120 tuhat kilomeetrit. Tänane muusikaline rännak on inspireeritud Ibn Battuta retkest aastatel 1333-1377 läbi India, Hiina, Bagdadi, Mali ja Fezi.