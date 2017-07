Miraaž. Ensemble ClubMediéval esines Regensburgi varajase muusika festivalil

Varajase muusika ansambli ClubMediéval kontserdi kavas on Paolo da Firenze (~1355-~1436) ballaadid ja madrigalid.

Kavas Paolo da Firenze (~1355-~1436) looming:



Amor tu solo 'l sai

Lena virtù

Una cosa di veder

Girand'un bel falcon

Poc'anno di mirar

Sofrir m'estuet

Ma', ria, ver di me pietà

Non più infelici

Gaudeamus omnes

Ventilla con tumulto

Perchè vendettta

Lasso, grev'è'l partir

Benedicamus



Ensemble ClubMediéval:



Olalla Alemán, sopran

Carla Nahadi Babelegoto, metso-sopran

Raffaele Giordani, tenor

Daan Verlaan, tenor, harf

Elisabeth Seitz, dulcimer

Guillermo Pérez, organetto

Thomas Baeté, dirigent



Saksa Raadio salvestis Regensburgi frantsiskaanide kirikust 16. mail 2016.



Stuudios on Liina Vainumetsa.



Saade oli esmakordselt eetris 11. detsembril 2016.