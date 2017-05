Miraaž. Midori Seiler ja Christian Rieger mängivad Biberi Roosipärja sonaate. I: rõõm ja kannatus

Pühapäeval, 7. mail mängivad Midori Seiler viiulil ja Christian Rieger klavessiinil ja orelil Heinrich Heinrich Ignaz Franz von Biberi "Roosipärja sonaate" viiulile ja klahvpillile. Need on 15 sonaadist koosnev müsteerium neitsi Maarja elust, mis on üks varasemaid programmilise instrumentaalmuusika näiteid. Kuulame müsteeriumi esimest poolt, mille sonaatide teemad on pühendatud Jeesuse sünnile ja kannatustele.