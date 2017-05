Muusikatuba. Soleerib noor löökpillimängija Alex Petcu

Rumeenia juurtega iiri löökpillimängija Alex Petcu debüütalbumil "In Time" kõlab nii löökpillidele loodud originaalmuusika kui arranžeeringud klassikalise muusika meistriteostest. Noore muusiku esimene sooloalbum "In Time" on ilmunud 2016. aastal ning selle on välja andnud RTÉ lyric fm. Plaadil on kaastegevad Iolana Petcu-Colan viiulil ja Michael McHale klaveril. Stuudios on Johanna Mängel.