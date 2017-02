Muusikatuba. Kummardus ameerika Grammy-kooriheliloojale Stephen Paulusele

Mahedakõlaline ameerika ansambel Conspirare pühendab oma Minnesotas toimunud kontserdi Stephen Pauluse (1949-2014) kaunikõlalisele kooriloomingule. Paar aastat tagasi meie hulgast lahkunud helilooja keskendus oma loomingus peamiselt vokaalteostele ning tema heliloojateed kaunistab ka Grammy võit. Dirigent Craig Hella Johnsoni juhatusel laulab Texases tegutsev kõrgetasemeline koor Conspirare, kelle liikmed sõidavad kokku üle kogu Ameerika. Ansambli nimi tähistab üheshingamist ning sellest on saanud ka koori moto. * Stephen Paulus - Arise My Love * Stephen Paulus - Little Elegy * Stephen Paulus - Poemas de Amor * Tarik O'Regan - Turn * Stephen Paulus - When Music Sounds * Stephen Paulus - Silver the River * Stephen Paulus - Afternoon on a Hill * Stephen Paulus - Pilgrim's Hymn * Stephen Paulus - The Road Home (encore) Salvestatud 15. mail 2016 St. Pauli Ordway Etenduskunstide Keskuses. Stuudios on Miina Pärn. Saade oli esmakordselt eetris 1. novembril 2016.