Muusikatuba. Saint-Saensi Orelisümfoonia Vanemuise sümfooniaorkestri uuel albumil

Kuulame 10 päeva eest esitletud albumit, millel Camille Saint-Saensi Orelisümfoonia esitavad Vanemuise sümfoonikud, albumit kommenteerib Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Paul Mägi. Lisaloona kuulame Kristiina Pässi debüütsinglit "Ma seisan su pajupuu all". "Ma seisan su pajupuu all": Muusika ja tekst - Kristiina Päss Laul - Kristiina Päss Klaver - Aare Külamaa Beatbox - Karl-Heinrich Arro Kontrabass - Villem Rootalu Salvestus - Villem Rootalu, Karl-Elias Teder Mix - Roland Mällo, Janar Paeglis Master - Janar Paeglis Salvestatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia helistuudios Stuudios on Liina Vainumetsa.