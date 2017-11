Muusikatuba. Uustulnuk Lõuna-Aafrikast - Pretty Yende

Tänavusel Echo Klassikku auhinnagalal 29. oktoobril pälvis teiste seas tähelepanu Lõuna-Aafrika päritolu sopran Pretty Yende, kes ooperimuusikat kuulis esimest korda elus alles 16-aastaselt, kui sattus juhuslikult nägema British Airwaysi reklaami, kus kõlas fragment Delibes ooperi "Lakme" Lilleduetist. "Küsisin oma õpetajalt - kas tõesti suudavad inimesed nii taevalikult laulda?" meenutab Yende. Kuigigi tema vanemad lootsid, et nutikast tütarlapsest saab raamatupidaja, muutis selle reklaami nägemine tema elu sõna otseses mõttes hetkega - neiu tundis kohe, et tema tulevik on ooperis. 16 aastat hiljem on Pretty Yende võitnud Operalia konkursi, debüteerinud METi laval 27-aastaselt vaid ühenädalase etteteatamisajaga Rossini ooperis Le Comte d´Ory Juan Diego Floreziga, ning ta asendas samas rollis ka haigestunud Cecilia Bartolit Viini Riigiooperis. Pretty Yende on avaldanud kaks sooloalbumit. Tema viimase albumi "Dreams" tõukeks oli Lucia hullumistseen Donizetti kuulsast ooperist Lucia di Lammermoor. Album ilmus vahetult enne Echo Klassik 2017 auhinnagala, kus lauljatar pälvis Aasta Uustulnuka tiitli koos Prantsuse mezzo Marianne Crebassaga. Albumil musitseerib ka Milano Giusepe Verdi sümfooniaorkester dirigent Giacomo Sagripanti juhatusel. Pisikeses linnakeses nimega Piet Retief sündinud lauljatar on juba esinenud ka La Scalas, kuna pääses sealsesse noorte artistide programmi aastal 2011, ja toona võitis ta ka Placido Donigo organiseeritud Operalia konkursi. Tema muusikaline haridustee sai alguse Cape Townis, kus tema õpetajaks oli Virginia Davids, kes oli esimene mustanahaline naine, kes ooperilaval esines Lõuna-Aafrika apartheidiaastail. Pretty yende ooperidebüüt toimus aga hoopis Riia ooperimajas. Stuudios on Anne Prommik.