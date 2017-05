Muusikatuba. Anne Sofie von Otter & Brooklyn Rider

Anne Sofie von Otter & Brooklyn Rider

Anne Sofie von Otter on laulnud repertuaari Mondeverdist kuni Kurt Weillini ning esitanud tohutul hulgal kammermuusikat koostöös paljude muusikutega. Rootsi mezzo-soprani Anne Sofie von Otteri ja keelpillikvarteti Brooklyn Rider ühine album "So Many Things" on ilmunud 2016. aastal plaadifirmalt Naive. Albumil kõlavad tõlgendused Kate Bushi, John Adamsi, Björki, Brad Mehldau, Rufus Wainwrighti ja teiste loomingust. Stuudios on Johanna Mängel.