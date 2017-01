Muusikatuba. Pidumuusikat Moldovast

Jõulu- ja pidumuusikat esitavad muusikud Moldovast: Univox Vocal Ensemble Ilona Stepani juhatusel, Ilian Garnet viiulil ja Margareta Cuciuc klaveril ning C Eugen Negruta juhatusel. Kontsert on salvestatud Chisinau Organ Hall'is 31. detsembril 2015. Stuudios on Kersti Inno.