Muusikatuba. Mónica Raga flöödil, María Jesús Ávila harfil

Mónica Raga flöödil, María Jesús Ávila harfil

Hispaania noored muusikud Mónica Raga ja María Jesús Ávila esitavad XX sajandi muusikat flöödile ja harfile. Kava: * Marguerite Roesgen-Champion - Suite française * Erik Satie, Toru Takemitsu - Prelude * Bernard Andrès - Algues * Hendrik Andriessen - Intermezzo * Nino Rota - Sonata for Flute and Harp * Erik Satie - Gymnopédie No. 1 Kontsert toimus Madriidis Teatro Monumental'es 12.märtsil 2016. Stuudios on Kersti Inno.