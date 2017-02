Muusikatuba. Trio Mediaeval ja lummavad norra rahvaviisid

Trio Mediaeval ja lummavad norra rahvaviisid

Trio Mediaevali kuuluvad kolm erakordse häälega lauljatari Anna Maria Friman, Linn Andrea Fuglseth ja Berit Opheim. Ansambel tuli kokku 1997. aastal ning tookord pühendusid nad peamiselt varajase polüfoonia laulmisele. Üsna pea ilmus trio repertuaari aga ka nüüdismuusikat (Gavin Bryars, Ivan Moody) ja lummavaid rahvalauluseadeid ning nende erakordne kõlamaailm on salvestatud mitmele ECM'i albumile. Muusikatoas kuulame Schwetzingenis toimunud Trio Mediaevali kontserti, mille keskmes on just nimelt norra, rootsi ja islandi rahvalaulud. Stuudios on Miina Pärn. Saade oli esmakordselt eetris 6. detsembril 2016.