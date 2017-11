Muusikatuba. Dvoraki konkurss

Igal sügisel koguneb Tšehhimaale Karlovy Varysse üle saja parima noore laulja, et võistelda Antonin Dvoraki laulukonkursil. Kuulame 51. konkursi parimaid. Dvoraki lauluvõistlusel võitis aastal 2014 kaks laureaaditiitli Eesti sopran Katrin Targo. Galakontserdil Karlovy Vary Riigiteatris esinevad üheksa noort lauljat, kellest noorim on 19-aastane. * Giuseppe Verdi - Gilda aaria ooperist "Rigoletto" (Patricia Janeckova, Karlovy Vary SO) * Giuseppe Verdi - Rigoletto aaria ooperist "Rigoletto" (Hoeup Choi, Karlovy Vary SO) * Giacomo Puccini - Mimi aaria ooperist "Boheem" (Ella Petnichenko, Karlovy Vary SO) * Giacomo Puccini - Rodolfo aaria ooperist "Boheem" (Abildin Kudaibergen, Karlovy Vary SO) * Giuseppe Verdi - Leonora aaria ooperist "Saatuse jõud" (Ivana Pavlu, Karlovy Vary SO) * Antonin Dvorak - Vetevaimu aaria ooperist "Russalka" (Jan Hnyk, Karlovy Vary SO) * Antonin Dvorak - Armida aaria ooperist "Armida" (Slavka Zamecnikova, Karlovy Vary SO) * Pjotr Tšaikovski - Lenski aaria ooperist "Jevgeni Onegin" (Kamil Bien, Karlovy Vary SO) * Ambroise Thomas - Titania aaria ooperist "Mignon" (Lucie Kankova, Karlovy Vary SO) Kontsert on salvestatud 11. novembril 2016. Stuudios on Anne Prommik.