Muusikatuba. Saarbrücken-Kaiserslauterni Filharmoonia orkester

Esineb Saarbrücken-Kaiserslauterni Filharmoonia orkester. Dirigeerib professor Konrad Junghänel, kes on tuntud ajalootruude esituste pioneerina ning vokaalansambli Cantus Cölln asutajana. Kavas: * Johann Sebastian Bach - Orkestrisüit nr. 3 D-duur * Georg Philipp Telemann - Plokkflöödikontsert C-duur (solist on Stefan Temmingh) * Wolfgang Amadeus Mozart - Sümfoonia nr. 25 Stuudios on Kersti Inno.