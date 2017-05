Muusikatuba. Klassikat Ameerikast: Bernstein & Gershwin

Klassikat Ameerikast: Bernstein & Gershwin

Kuidas kõlab Ameerika klassikaline muusika? Vastuse saab Rotterdami Filharmoonia orkestri kontserti kuulates. Kavas on ameerika ühe suurema dirigendi Leonard Bernsteini looming ja ameerika klassikaikooniiks kujunenud George Gershwini "Rhapsody in Blue". Solist on grusiinlanna Khatia Buniatishvili, dirigeerib Yannick Nézet-Séguin. Kava: * Leonard Bernstein - Sümfooniline süit filmist "Kaldal" * George Gershwin - Rhapsody in Blue * Leonard Bernstein - Avamäng operetile "Candide" Kontsert toimus Brüsselis rahvusvahelisel muusikafestivalil KlaraFestival 24. märtsil 2017. Stuudios on Kersti Inno.