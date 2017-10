Muusikatuba. Valentina Lisitsa: Youtuberist kontsertpianistiks.

Valentina Lisitsa on pianist, kelle rahvusvaheline karjäär sai alguse sotsiaalmeediast. Tema YouTube’i kanalil on 195 000 jälgijat ja tema videosid on vaadatud rohkem kui 95 miljonit korda – see teeb temast kõige vaadatuma klassikalise muusika interpreedi internetis. "Muusikatoas" kõlab Lisitsa esituses Aleksandr Skrjabini klaverimuusika. Lisitsat kirjeldatakse kui pimestava musikaalsuse pianisti, kes ei karda võtta riske. Kolmeaastaselt klaveriõpingutega alustanud Lisitsa on omandanud ulatusliku reprtuaari Bachist ja Mozartist Šoštakovitši ja Bernsteinini, ainuüksi klaverikontsrte kuulub repertuaari nelikümmend. Oma edu internetis muutis ta väga edukaks kontserdikarjääriks ning on tänaseks esinenud kuulsaimates saalides üle kogu maailma. 2012. aastal sõmis ta koostöölepingu plaadifirmaga Decca Classics, kelle alt on ilmunud ka täna kõlav album “Scriabin: nuances” (2015). Stuudios on Lisete Velt.