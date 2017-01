Muusikatuba. Isidor Bajic - ooper "Semberija prints Ivo"

Isidor Bajic (1878-1915) oli Serbia helilooja, pedagoog ja kirjastaja. Tema loomingu tähtsaim teos on romantiline rahvuslik ooper "Knez Ivo od Semberije" ehk "Semberija prints Ivo", mille keskmes on 19. sajandil aset leidnud suur Serbia ülestõus türklaste vastu. Libreto autor on Branislav Nušić (1864-1938). Isidor Bajici ühevaatuselise ooperi "Semberija prints Ivo" kontserdiversiooni kannab ette Serbia Riikliku Teatri koor ja orkester dirigent Aleksandar Kojici juhatusel. Kontsert toimus 10. septembril 2016 Negotini Kultuurikeskuses festivalil Mokranjaci Päevad. Stuudios on Johanna Mängel.