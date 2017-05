Muusikatuba. Maailma parim tromboonimängija Christian Lindberg

Kuulame maailma parimaks tromboonimängijaks kuulutatud Christian Lindbergi kontserti Prahast, kus ta astus üles lausa kolmes rollis. Kõigepealt virtuoosse tromboonimängijana " Lindbergi veatut tehnikat imetletakse üle kogu maailma ning see on inspireerinud heliloojaid kirjutama enam kui 300 uut trombooniteost. Eeloleval suvel väisab ta ka Pärnu Muusikafestivali. Christian Lindberg astub käesoleval kontserdil ka dirigendipulti, juhatades just rootsi heliloojate teosed. Samuti kuuleme tema enda heliloomingut, ettekandele tuleb "The Tale of Kundraan" tenor-tromboonile ja orkestrile, kus Lindberg on ka jutustaja rollis. Teos räägib allegoorilise Fausti-stiilis loo muusikust, kes au ja kuulsuse nimel saatanaga lepingu sõlmib. Lindbergi näol on tegemist haruldaselt mitmekülgse ja loomingulise muusikuga, kes pani kontserdi ajal naeratama mitte ainult publiku vaid ka terve Praha Raadio Sümfooniaorkestri. Kava: * Carl Nielsen " Avamäng "Helios" op. 17 * Leopold Mozart