Muusikatuba. Rigoletto ja Dolce Duello

10. novembril ilmus kaks uut tähelepanuväärset albumit - Verdi ooper "Rigoletto" vene tipp-baritoni Dimitri Hvorostovskiga peaosas ning Argentiina tšellisti Sol Gabetta ja Itaalia koloratuurikuninganna Cecilia Bartoli vanamuusikakogumik kolme maailma esmasalvestusega. 10. novembril ilmus Delose plaadimärgi all Hvorostovski esimene terviklik salvestus Verdi ikoonilisest baritonirollist ooperis Rigoletto. Dirigeerib laulja kauaaegne koostööpartner Constantine Orbelian. Gildat laulab Nadine Sierra ja Maddalenat Eestis korduvalt esinenud valgevene mezzosopran Oksana Volkova, Francesco Demuro on Mantua hertsogi rollis ning Sparafucilet laulab Andrea Mastroni. Kaasa teevad ka Kaunase linna sümfooniaorkester ja meeskoor. Decca andis sama päeval aga välja albumi, kus kohtuvad kaks kauaaegset sõpra - lauljatar Cecilia Bartoli ja tšellist Sol Gabetta, kes koos Cappella Gabettaga esitavad haruldasi aariaid Vivaldi, Händeli, Porpora, Caldara, Albinoni ja Gabrieli loomingust, sealhulgas ka kolm maailma esmasalvestust. Lisaks Luigi Boccherini rõõmsameelne Tšellokontsert D-duur. Juhatab viiuldaja Andres Gabetta. Stuudios on Anne Prommik.