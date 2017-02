Muusikatuba. Renata Tebaldi 95

20. sajandi üht kaunimat sopranit Renata Tebaldit kutsus Arturo Toscanini Voce d´angelo - (Ingli hääl). Tebaldi oli ka Maria Callase kõige suurem rivaal. 1950-ndatel jagunesid ooperiarmastajad kahte leeri. Ühed jumaldasid klassikaliselt kauni häälega õnnistatud Renata Tebaldit, teised kummardasid ebatavaliselt ekspressiivset Maria Callast. Omavahel olid jüngrid vaenujalal ja rivaliteeti õhutati ka ajakirjanduses. Ajakiri Time trükkis mõnuga ära Callase lause, mille kohaselt olevat tema Tebaldiga võrdlemine sama tulutu nagu võrrelda sampust konjakiga - ei, Coca Colaga! Kuuekümnendate lõpus jõudsid siiski ajakirjandusse ka teated kahe suurkuju sõbralikust kohtumisest. "See rivaliteet oli publiku ja ajakirjanduse loodud," märkis Tebaldi. "Aga see oli hea, sest äratas meie vastu huvi." Tõsi - nende hääled olid võrreldamatud. Renata Tebaldi debüteeris aastal 1944 Elena rollis Boito "Mefistofeleses". Suureks läbimurdeks sai kohtumine staardirigendi Arturo To