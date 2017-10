Muusikatuba. Hispaania muusikat Hispaania pealinnast Madriidist

Noored hispaania muusikud Yulia Iglinova ja Mario Prisuelos esitavad hispaania heliloojate teoseid viiulile ja klaverile. Kontsert toimus Madriidis Teatro Monumental'is 27. veebruaril 2016. Kava: * Enrique Granados - Viiulisonaat * David del Puerto - Bluescape * Mario Carro - Impromptu * Tomás Marco - The Rain in Spain ... Again * Eduardo Todrá - Kuus sonetti * Antón García Abril - Española Stuudios on Kersti Inno.