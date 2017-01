Muusikatuba. Meenutades Veljo Tormist

"Nii palju kui maapealt võib näha, näen mina oma külast Kõiksust. Selleks on mu küla niisama suur kui mistahes maa. Sest mina oled seda kasvu kui mu nägemine" ja mitte seda kasvu, kui pikk ma olen. Linnades on elu väiksem kui siin, minu majas, selle künka serval. Linnades panevad suured majad vaate kinni, peidavad silmapiiri ära. Tõukavad meie pilgu eemale tervest taevast" Teevad meid väikseks, sest me küünime ainult selleni, mis meie silmad võivad anda. Ja teevad meid vaeseks, sest meie ainuke rikkus on näha. Aga midagi võltsi on sugenenud meisse ja meie aastatesse"kuupaistes varemeisse. /"/ Kaigu kui ligidal tahes. Mulle, kes ekslemas ikka. Sa oled kui unenägu, kõlad sealpool kaugust pikka." Sellised Fernando Pessoa read kõlavad Veljo Tormise teoses "Tornikell minu külas". Meenutame armast heliloojat tema loominguga kaudu ning saates kõlavad märgilised teosed tema erinevatest loomeperioodidest, mis on inspireeritud nii eesti luulest kui ka helilooja südameasjaks saanud soome-ugri regilaulust. * Veljo Tormis/ Fernando Pessoa " "Tornikell minu külas" * Veljo Tormis / Arvo Laanest " "Isuri eepos" * Veljo Tormis / Friedebert Tuglas " "Ütles Lembitu" * Veljo Tormis / Juhan Viiding " "Neli etüüdi Juhan Viidinguga" * Veljo Tormis / Ernst Enno " "Kaks laulu Ernst Enno sõnadele" Stuudios on Miina Pärn.