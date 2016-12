Muusikatuba. Muusikutedünastia lähe: dirigent Vallo Järvi

Muusikutedünastia lähe: dirigent Vallo Järvi

Võimsale muusikutedünastiale aluse pannud dirigent Vallo Järvi on toonud välja üle saja lavastuse Estonia teatris. Tantsukunsti armastanud dirigent on kirjutanud ka balleti "Eesti ballaad". Vallo Järvi vanemad olid muusikalembesed juuksurid, kes pidasid töökoda Tallinnas Tõnismäel. Nende poeg hakkas varakult pillidega tutvust tegema. Neljakümnendatel sai Vallo Järvist Eesti parim jazzkitarrist ja hiljem Estonia teatri esimene ja ainus professionaalne dirigent. Oma karjääri alustas ta menukalt Juri Miljutini operetiga "Rahutu õnn", mis püsis laval kümme aastat. Tema lavatee lõppes aga Tsaikovski "Luikede järvega" aastal 1994. Ta on dirigeerinud tuhandeid etendusi, nende hulgas arvukalt Eesti algupärandeid. Kõige arvukamalt, enam kui 60, tõi Vallo Järvi välja balletiuuslavastusi. Maestro sünniaastapäeval meenutame etendusi, mida Järvi juhatas ligi poole sajandi jooksul. Stuudios on Anne Prommik.