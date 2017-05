Muusikatuba. Ansambel Cantar Lontano ja commedia'dell arte

Ansambel Cantar Lontano ja commedia'dell arte

Marco Mencoboni ja tema ansambel Cantar Lontano teevad muusikalise kummarduse commedia dell'arte žanrile ning toovad kuulajateni kontsertkava varase baroki madrigalidest ja ning Monteverdi ja tema kaasaegsete kammerlikest kantaatidest. Üheskoos moodustavad need karnevalimeeleolus teosed ühe armastusloo, mis on täis nii puudutavaid, iroonilise kui ka burleski elemente. Kontserdi kava: * Bartolomeo Barbarino - 'Cane e Turco' mi dice * Giovanni Felice Sances - Fuggi fuggi mio cor * Giovanni Felice Sances - Traditorello che credi I miei desir ogn'hor, donna Usurpator tiranno * Tarquinio Merula - Folle è ben che si crede * Claudio Monteverdi - Bel pastor * Giovanni Felice Sances - Rapitemi feritemi Lagrimosa beltà Kontsert toimus 7. augustil 2016 MaFestivalil Lissewege kirikus. Stuudios on Miina Pärn.