Muusikatuba. Scarlatti ja Händeli kantaate ja instrumentaalmuusikat ansamblilt Al Ayre Español

Esinevad sopran Maria Espada ja ansambel Al Ayre Español, dirigent on Eduardo López Banzo. Stuudios on Liina Vainumetsa. Kavas: * Alessandro Scarlatti (1660-1725) - Kantaat sopranile, keelpillidele ja basso continuole "Su l'ora appunto" * Alessandro Scarlatti - Concerto grosso nr. 5 d-moll * Georg Friedrich Händel (1685-1759) -Concerto grosso a-moll op 6/4 HWV 322 * Georg Friedrich Händel - Kantaat sopranile, orkestrile ja basso continuole "Tra le fiamme" HWVC 170 Stuudios on Liina Vainumetsa.