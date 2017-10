Muusikatuba. Händel Goes Wild

Händel Goes Wild

Heidame koos Christina Pluhari ja ansambel L'Arpeggiataga värske pilgu Händeli maailma. Nende uhiuus album "Händel Goes Wild" (Erato 2017) on tõeline muusikaline ajarännak, milles on uue kuue saanud helilooja meisterlikumad ooperiaariad. "Kõik barokiheliloojad kasutasid rangeid vorme," rääkis ansambli juht Christina Pluhar, "kuid selle sees oli lauljatel ja muusikutel luba improviseerida ja lisada vabalt ornamente." Kui mõelda veel Händeli elavale temperamendile, siis pidi ta ju ise ka päris metsik olema, järeldab Pluhar. Lisaks L'Arpeggiatale teevad albumil kaasa ka sopran Nuria Rial, kontratenor Valer Sabadus ja jazz-klarnetist Gianluigi Trovesi. Stuudios on Miina Pärn.