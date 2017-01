Muusikatuba. Brian Current "Noorte teejuht nüüdismuusika juurde"

Brian Currenti teos "Noorte teejuht nüüdismuusika juurde" orkestrile ja jutustajale püüab õhutada muusikute ja publiku dialoogi. Esitavad ERSO, dirigent Michael Wendeberg, jutustaja Ardo-Ran Varres. Oktoobris 2016 toimunud festivali Afekt ERSO kontserdi eel tõi Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Michael Wendebergi juhatusel ettekandele aastal 2006 valminud Brian Currenti teose, mille eesmärgiks on tutvustada noortele nüüdismuusika esitamist orkestriga. Jutustaja selgitab 20-21 sajandi muusika olemust, samal ajal kui orkester illustreerib tema juttu reaalajas muusikanäidetega. Juttu tuleb nii vormist, rütmist, harmooniast, meloodiast, helikeelest kui elektroonilisest muusikast. Brian Current on dirigent ja helilooja, kelle eesmärgiks on õhutada dialoogi muusikute ja kuulajate vahel. Stuudios on Anne Prommik.