Muusikatuba. Beethoveni Eroica sümfoonia Salzburgi Mozarti nädalalt

Beethoveni Eroica sümfoonia Salzburgi Mozarti nädalalt

Ludwig van Beethoveni Kolmanda sümfoonia "Eroica" Es-duur esitavad Viini Filharmoonikud, dirigent on Thomas Hengelbrock. Aastatel 1803-1804 kirjutatud Beethoveni Kolmandat sümfooniat on peetud kaua klassikalise muusika märgiliseks teoseks. Oma ajas uudseid vormivõtteid kasutava sümfooniaga on seotud ka legend, mille kohaselt Beethoven pühendas teose algselt Napoleonile, kuid võttis pühenduse tagasi. Austria Raadio salvestas kontserdi 28. jaanuaril 2017 Salzburgi suures festivalimajas. Stuudios on Liina Vainumetsa.