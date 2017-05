Muusikatuba. Ansambel La Ritirata

Ansambel La Ritirata

Enrike Solinis kitarril ning ansambel La Ritirata mängivad meeleolukat repertuaari 18. ja 19. sajandi vahetusest, muuhulgas Boccherini Hispaania-ainelist muusikat. Kontserdil sarjast "L'Auditori Early Music" esineb ansambel La Ritirata, koosseisus Enrike Solinis kitarril, Andoni Mercero ja Miren Zeberio viiulitel, Daniel Lorenzo vioolal ja ansambli kunstiline juht Josetxu Obregon tšellol. Kavas on kitarrikvintette ja variatsioone Luigi Boccherinilt, Fernando Sor'ilt ja Juan C. de Arriaga'lt. Hispaania Raadio salvestas kontserdi Barcelona L'Auditori Orioll Martorelli saalist 14. märtsil 2016. Stuudios on Liina Vainumetsa. Saade oli esmakordselt eetris 12. septembril 2016.